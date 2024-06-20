«Бывает, что звонят по видеосвязи прямо перед боем»: сибирячка проводила на СВО пятерых братьев

— Для меня это возможность помочь нашей стране и бойцам тем, чем я могу. Хотя было время и я думала о том, что, мол, какая от них польза? Это же просто красивая картинка. Парни их ведь даже не носят, снимают, оправляясь на задание, поскольку они очень заметные и бликуют. Лучше бы мешки шила или толстовки, они же действительно обогревают и спасают. А шевроны все заказывают и заказывают. Но когда они мне выражают благодарность, рассказывают, что все, кто их носит живы и здоровы, что для них это частичка Родины — меня трогает это до слез!