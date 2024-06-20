«Бывает, что звонят по видеосвязи прямо перед боем»: сибирячка проводила на СВО пятерых братьев

46-летней Любови Веслополовой из Иркутска не до отдыха. Вот уже второй год она посвящает себя не только хлопотам о доме и воспитанию детей, но и волонтерской деятельности. Женщина вышивает шевроны в поддержку мужчин, которые защищают нашу Родину на СВО. Причем все они уникальные, сделанные на заказ для каждого бойца, со значимыми для них символами или талисманами. Такое хобби сибирячка выбрала не случайно. В зоне спецоперации у Любови находятся сразу пятеро братьев. И для каждого из них она стала крепким тылом, опорой и поддержкой. Своей историей женщина поделилась с КП-Иркутск.
Пять братьев в зоне СВО
— Я родилась в Бирюсинске, переехала учиться в Ангарск, где получила специальность «технолог швейного производства». Там же, 27 лет назад, познакомилась со своим будущим супругом Алексеем. Это произошло в новогоднюю ночь. Мы вместе отмечали праздник в общей компании. Это была судьбоносная встреча! Увидев его, я сразу поняла, что это мой будущий муж! А Алексей позже признавался, что влюбился в меня с первого взгляда.
Вскоре между молодыми людьми завязались отношения, а в 2001 году они поженились. Чуть позже Веслополовы стали родителями двух сыновей (сейчас им 22 года и 9 лет) и дочери (10 лет).
Алексей занимается строительством дорог и автомагистралей в Иркутской области и Забайкальском крае, в настоящий момент работает в Казани, поэтому семья часто переезжала в разные города. Последние девять лет сибиряки живут в столице Приангарья. Любовь — домохозяйка, занимается воспитанием детей, а также увлекается рукоделием.
Особенно эти навыки пригодились женщине после начала специальной военной операции. Сейчас, в зоне боевых действий, находятся пятеро ее братьев.
— Нас у родителей трое. Я старший ребенок в семье. Мои родные братья Евгений и Алексей — сейчас им 45 и 43 года. Еще один Алексей и Антон — двоюродные братья, сыновья сестры и брата моей мамы, им 42 и 35 лет. Все детство мы провели с ними вместе: играли в игры, катались на лыжах, устраивали различные конкурсы, отмечали семьями праздники. А еще есть двоюродный брат моего мужа — Сергей. Ему 50 лет. Знаю его все годы, что нахожусь в браке, поэтому он мне тоже как брат!
Со временем мужчины выросли, получили профессию, обзавелись собственными семьями. Кто-то остался в родном Бирюсинке, а кто-то переехал в другие уголки области и даже России. Но семья всегда поддерживала общение друг с другом.
Служат в разных войсках
В зону СВО мужчины ушли по разным причинам.
— Когда началась мобилизация, первым, кто получил повестку, был мой родной младший брат Алексей. Он на тот момент работал в Тайшете в охранном предприятии. Умеет обращаться с оружием, к тому же прошел Чеченскую войну. Также мобилизовали Антона и Сергея.
Двоюродный брат Любови Алексей вступил в ряды добровольцев в январе 2023 года. Мужчина занимал должность главного инженера на одном из предприятий в Самаре. С начала спецоперации он хотел заниматься производством оружия, боеприпасов и военной техники, но по семейным обстоятельствам у него это не получилось. Тогда Алексей принял решение отказаться от престижной должности и променял кресло руководителя на военную службу.
Стал добровольцем и второй родной брат Евгений. По профессии он крановщик. Сибиряк долгое время скрывал от близких, что почти год он обивал пороги военкомата, чтобы попасть на СВО, проходил медкомиссию. О том, что кандидатуру мужчины утвердили, семья узнала за день до отбывки.
Все мужчины служат в разных войсках и на разных участках передовой. Кто-то танкист, кто-то трудится в штурмовой бригаде, кто-то в артиллерии. Братья даже ни разу не пересекались друг с другом в ходе выполнения боевых заданий.
— Конечно, то, что сразу столько мужчин из семьи служат на СВО, это непросто, — признается Любовь. — Но мы приняли этот выбор и нам остается только поддерживать их боевой дух, ждать и молиться. Переживаем за каждого! Чаще всего со мной на связь выходят два Алексея: родной и двоюродный братья. Бывает, что звонят по видеосвязи прямо перед боем. Они говорят, что таким образом, заряжаются, отдыхают душой и им спокойнее. Родной брат Алексей, например, первым делом с самолета сразу к нам с мужем в гости приезжает.
Вышивает шевроны для бойцов
После объявления о мобилизации не смогла оставаться в стороне от происходящих событий и сама Любовь. Женщина собрала и отправила первую посылку младшему брату и сшила для него и других бойцов снуды, балаклавы, толстовки, портянки, собрала медикаменты и гостинцы. Также разработала и сшила спальник по новым технологиям с использованием инновационных материалов. А еще сибирячка вышила шевроны с позывными и образами Николая Чудотворца и Ангела-хранителя — на удачу.
После этого Любовь решила, что хочет помогать и другим бойцам, познакомилась с волонтерами. На одном из форумов она показала единомышленникам мастер-класс по вышиванию шевронов. Приехала на встречу женщина со своей вышивальной машинкой и целый день изготавливала изделия для бойцов и их родных. Но и на этом работа не закончилась. Уже после форума, дома, Любовь продолжала вышивать шевроны с позывными, чтобы успеть передать их иногородним волонтерам.
Со временем спрос на рукодельные шевроны вырастал с каждым днем. Муж сибирячки, Алексей, глядя на то, как горят глаза супруги за рукоделием, решил купить в кредит дорогостоящую промышленную вышивальную машину. С ее помощью дело пошло гораздо быстрее! Чаще всего женщина вышивает на шевронах позывные бойцов, образы святых, символы подразделений или какие-то памятные для мужчин элементы и образы — например, озеро Байкал, Сибирь или герб родного города. Бывает, что эскиз некоторых изображений придумывают жены и дети бойцов…
Родной брат Алексей первым делом с самолета сразу приезжает в гости к сибирячке. Фото: из личного архива героини публикации.
— Для меня это возможность помочь нашей стране и бойцам тем, чем я могу. Хотя было время и я думала о том, что, мол, какая от них польза? Это же просто красивая картинка. Парни их ведь даже не носят, снимают, оправляясь на задание, поскольку они очень заметные и бликуют. Лучше бы мешки шила или толстовки, они же действительно обогревают и спасают. А шевроны все заказывают и заказывают. Но когда они мне выражают благодарность, рассказывают, что все, кто их носит живы и здоровы, что для них это частичка Родины — меня трогает это до слез!
Заказы поступают женщине со всей России. В месяц Любовь изготавливает около 500 изделий. Шевроны позывных вышивает бесплатно или за символическую плату, чтобы закупать расходные материалы для машинки. Но военнослужащие то и дело пытаются всячески отблагодарить ее: деньгами или подарками. Особенно сибирячка ценит фонарик, используемый в зоне боевых действий, который прислал ей один из раненых бойцов.
В будущем Любовь мечтает создать коллекцию льняных платьев с традиционной русской вышивкой, но при этом в современном стиле. Сибирячка надеется, что когда настанет мирное время, женщины, чьи близкие служат, будут заказывать у нее не только шевроны, но и красивые наряды!