Текслер: Мигранты, совершившие любые правонарушения, должны высылаться из страны

Алексей Текслер провел заседание Совета по реализации государственной национальной политики. Главной темой стала профилактика и противодействие экстремизму, а также ситуация с мигрантами.
Губернатор поручил выстроить в регионе жесткую антиэкстремистскую вертикаль и усилить работу с мигрантами.
Он снова высказался за ужесточение миграционного законодательства, предложил расширить практику применения и основания для лишения приобретенного гражданства, ограничить приезд и проживание семей мигрантов, усилить работу по проверке знаний по русскому языку.
«Эти вопросы прошу проработать, и там, где можно инициировать соответствующие изменения, в первую очередь — федерального законодательства, считаю, что такие предложения нужно подготовить. Будем выходить с соответствующей инициативой», — добавил глава региона.
Как отметил Текслер, актуальная политическая повестка и оперативная ситуация требует активных действий, поэтому в аппарате губернатора и правительства создан отдел по профилактике и противодействию экстремизму, необходимость в котором кратно усилилась в последние два года.
«Свою позицию я высказывал неоднократно и снова повторю: мигранты должны, безусловно, соблюдать законы Российской Федерации, владеть русским языком, приезжать для реально востребованной в регионе работы. Все мигранты, кто совершает правонарушения, даже административного характера, должны высылаться из страны», — сказал губернатор.