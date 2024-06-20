Эксперт: ВСУ не хватает военных и техники для прорыва линии обороны в Волчанске

ЛУГАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает военных и техники для прорыва линии обороны российских военнослужащих в городе Волчанске Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«По перехваченному докладу в вышестоящий штаб одного из украинских офицеров, командующего подразделением, в задачи которого входит вытеснение наших подразделений из Волчанска, стало известно, что указанное в боевое распоряжение количество сил и средств не соответствует оперативно-тактической обстановке, и для успешного выполнения задачи нужно как минимум увеличить цифры вдвое», — сказал он.
Марочко отметил, что неудачи противника на упомянутом участке фронта «связаны больше с низкими морально-волевыми качествам» украинских военнослужащих.