Эксперт: ВСУ не хватает военных и техники для прорыва линии обороны в Волчанске

«По перехваченному докладу в вышестоящий штаб одного из украинских офицеров, командующего подразделением, в задачи которого входит вытеснение наших подразделений из Волчанска, стало известно, что указанное в боевое распоряжение количество сил и средств не соответствует оперативно-тактической обстановке, и для успешного выполнения задачи нужно как минимум увеличить цифры вдвое», — сказал он.