Вейпы больше нельзя продавать в Казахстане

19 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».
Согласно документу, Уголовный кодекс Республики Казахстан теперь дополнен статьей 301−1 «Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них». Нормы статьи предусматривают:
1. Продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.
2. Ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
1) совершены преступной группой;
2) сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;
3) совершены неоднократно,
наказываются штрафом в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Таким образом, с сегодняшнего дня точки по продаже вейпов должны быть закрыты. Стоит отметить, что для личного пользования ввозить вейпы в страну тоже нельзя.