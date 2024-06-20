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Трое депутатов Заксобрания Петербурга вышли из партии КПРФ

Партию КПРФ покинули Ирина Иванова, Александр Рассудов и Дмитрий Дмитриев.

Сразу три депутата Законодательного собрания Петербурга решили выйти из своей партии. Речь идет о фракции КПРФ, которую покинули Ирина Иванова, Дмитрий Дмитриев и Александр Рассудов. При этом они остались в парламентской фракции. Об этом пишет ТАСС.

— Мы вышли из партии только для того, чтобы нашим товарищам было проще, и они не принимали непопулярного решения о нашем исключении, — заявила Ирина Иванова.

Примечательно, что Иванова буквально на днях стала главой партии, но все равно решила выйти из нее. Этот свой поступок и поступок коллег она объяснила тем, что перед партией стоят «серьезные задачи», а выход депутатов поможет «усилить фракцию».

Теперь в партии остались Вячеслав Бороденчик, Борис Зверев, Алексей Зинчук и Роман Кононенко. Последний, к слову, был главой партии до Ивановой, а недавно его выдвинули на выборы губернатора Петербурга.