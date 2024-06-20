Турция запросила объяснения из-за патриарха на саммите в Швейцарии

«Новости о том, что Греческий патриархат в Стамбуле участвовал в саммите мира по Украине с государственным статусом и что наш министр провел официальную двустороннюю встречу с патриархом Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют реальности», — написал Кечели.