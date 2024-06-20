В КНДР раскрыли детали договора о стратегическом партнерстве с Россией

Это положение почти полностью идентично ст. 1 Договора о дружбе и взаимопомощи между СССР и КНДР от 1961 года, за исключением упоминания Устава ООН и внутренних законов России и Северной Кореи, отмечает Yonhap. Глава российского МИДа Сергей Лавров накануне заявил, что в новой статье отражена «исключительно оборонительная позиция». «Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации», — считает министр.