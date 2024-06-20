В Казань начали прибывать участники Международного форума городов БРИКС+

В Казань начали прибывать первые участники Международного форума городов стран БРИКС+. В аэропорту делегации из ЮАР и Индии под татарскую плясовую встретили девушки в национальных костюмах с традиционными угощениями — хлебом и чак-чаком. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.