Алейник 20−21 июня в Алматы примет участие в заседании СМИД ОДКБ

Планируется обсудить актуальные аспекты международной и региональной безопасности с акцентом на зону ответственности ОДКБ, затронуть насущные вопросы деятельности организации, ход выполнения мероприятий по реализации приоритетов Казахстана в период председательства в ОДКБ, а также подготовку к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности.