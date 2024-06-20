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Алейник 20−21 июня в Алматы примет участие в заседании СМИД ОДКБ

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 20—21 июня в Алматы (Казахстан) примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Источник: РИА "Новости"

Планируется обсудить актуальные аспекты международной и региональной безопасности с акцентом на зону ответственности ОДКБ, затронуть насущные вопросы деятельности организации, ход выполнения мероприятий по реализации приоритетов Казахстана в период председательства в ОДКБ, а также подготовку к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности.

Будет также одобрен ряд документов, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие организации.

В рамках заседания Беларусь представит свои оценки текущей ситуации в сфере безопасности на евразийском пространстве и путей укрепления взаимодействия в рамках ОДКБ.