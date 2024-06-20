Алейник 20−21 июня в Алматы примет участие в заседании СМИД ОДКБ

Планируется обсудить актуальные аспекты международной и региональной безопасности с акцентом на зону ответственности ОДКБ, затронуть насущные вопросы деятельности организации, ход выполнения мероприятий по реализации приоритетов Казахстана в период председательства в ОДКБ, а также подготовку к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности.
Будет также одобрен ряд документов, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие организации.
В рамках заседания Беларусь представит свои оценки текущей ситуации в сфере безопасности на евразийском пространстве и путей укрепления взаимодействия в рамках ОДКБ.