Сенсационные поправки в закон приняты: Жители Молдовы, состоящие в браке с румынами, смогут получить гражданство Румынии

В Румынии Сенат внес и утвердил поправки к закону о гражданстве, инициированный правительством, сообщает Agerpres.ro. Закон устанавливает, что румынское гражданство может быть предоставлено по запросу иностранному гражданину, который состоит в браке и проживает за пределами страны с румынским гражданином не менее 10 лет.
Отметим, что действующее законодательство требует, чтобы для получения гражданства иностранный гражданин, состоящий в браке с румыном/румынкой, проживал в Румынии не менее пяти лет. По мнению сенатора, предложившему поправку, этот закон является «барьером», который необходимо преодолеть.
Нормативный акт также предусматривает меры, необходимые для получения румынского гражданства. В частности, предусмотрены биометрические проверки для лиц, подающих заявку на румынское гражданство.
«Проект дополняет законодательную базу в области проездных документов и удостоверений личности румынских граждан, а также вводит биометрические проверки в процессе предоставления румынского гражданства. Это гарантирует, что все заявители имеют подтвержденную биометрическую идентичность. (…) Меры по введению биометрии также включают замену нынешнего бумажного сертификата гражданства на электронную карту румынского гражданства, выданную лицу, которому предоставили или восстановили румынское гражданство. Карта румынского гражданства включает высокозащищенный носитель, в котором хранятся биометрические данные и личные данные владельца», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон о румынском гражданстве, а также о внесении изменений и дополнений в другие нормативные акты будет передан на рассмотрение нижней палате депутатов парламента Румынии.