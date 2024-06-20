Сенсационные поправки в закон приняты: Жители Молдовы, состоящие в браке с румынами, смогут получить гражданство Румынии

В Румынии Сенат внес и утвердил поправки к закону о гражданстве, инициированный правительством, сообщает Agerpres.ro. Закон устанавливает, что румынское гражданство может быть предоставлено по запросу иностранному гражданину, который состоит в браке и проживает за пределами страны с румынским гражданином не менее 10 лет.