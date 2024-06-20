Андрей Бочаров презентует программу развития Волгоградской области

«В силу своей профессии я регулярно бываю в самых разных уголках региона — от крупных городов до самых маленьких поселений, — говорит Наталья Долгалева. — Поэтому мне есть с чем сравнивать и изменения вижу очень наглядно. За последние 10 лет все изменилось на 100%. И это заслуга той команды, которая сегодня работает в регионе, под грамотным и мудрым руководством Андрея Ивановича. Жду завтрашней встречи и думаю, что в дальнейшем он продолжит планомерно выполнять все поставленные задачи, хотя многие из них очень амбициозные, например, проект развития острова Сарпинского. Но тем интереснее!».