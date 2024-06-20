Андрей Бочаров презентует программу развития Волгоградской области

Встреча состоится в ЦКЗ Волгограда, следить за ней смогут все жители региона. Для этого 20 июня в 12 часов на государственных городских каналах организуют прямую трансляцию. Кроме того, текстовые и видеотрансляции будут доступны пользователям в социальных сетях.
Большинство участников встречи с губернатором — рядовые сотрудники волгоградских предприятий и организаций, многие из них делятся своими впечатлениями о подготовке к диалогу с Андреем Бочаровым в соцсетях. Преподаватель колледжа машиностроения и связи Андрей Чурзин ждет от встречи новых планов по развитию Волгоградской области.
«Однажды мы уже встречались с Андреем Ивановичем — в Москве на выставке “Россия”. Он вручал знак “Почетный наставник” Волгоградской области, а после пообщался с нами лично, — вспоминает Андрей Чурзин. — Поговорили как о регионе, так и о личном, теплом. Теперь ждем новой встречи, новых вопросов, новых планов и свершений. Андрей Иванович — человек слова, а потому все, о чем он говорит, имеет вес и будет выполнено. А мы его поддержим!».
На встречу приглашен молодой преподаватель медуниверситета, координатор молодежных проектов Народного фронта Рафаэль Зейналлы.
«Мне приятно видеть, что в нашем регионе появляется много новых проектов, к разработке и реализации которых привлекается молодежь, — пишет Рафаэль. — Будущее за нами, и губернатор Волгоградской области это понимает и поддерживает начинания молодых людей!».
Серьезные ожидания от предстоящей встречи у солистки Волгоградской филармонии Натальи Долгалевой. В частности, ей интересно, как будет раскрываться туристический потенциал региона, что будет построено на острове Сарпинском.
«В силу своей профессии я регулярно бываю в самых разных уголках региона — от крупных городов до самых маленьких поселений, — говорит Наталья Долгалева. — Поэтому мне есть с чем сравнивать и изменения вижу очень наглядно. За последние 10 лет все изменилось на 100%. И это заслуга той команды, которая сегодня работает в регионе, под грамотным и мудрым руководством Андрея Ивановича. Жду завтрашней встречи и думаю, что в дальнейшем он продолжит планомерно выполнять все поставленные задачи, хотя многие из них очень амбициозные, например, проект развития острова Сарпинского. Но тем интереснее!».
«Уверена, работа Андрея Ивановича по дальнейшему развитию Волгоградского региона получит поддержку жителей нашей области», — считает старший воспитатель детского сада Елена Демидова, которая также примет участие во встрече.
«Я живу в Волгограде всего 5 лет, но с детства часто бывала в городе-герое, — пишет студентка медуниверситета Валерия Агеева. — С уверенностью могу сказать, что на протяжении 10 лет под руководством Андрея Ивановича Бочарова Волгоградская область значительно преуспела в различных сферах. Ранее мне доводилось присутствовать на собраниях с Андреем Ивановичем, и он произвел на меня впечатление грамотного, уверенного, амбициозного лидера, который с высоким профессионализмом выполняет все поставленные задачи и прислушивается к мнению жителей региона».