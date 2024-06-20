Токаев сменил посла Казахстана в Финляндии

В 2007 году был направлен в посольство РК в Итальянской Республике в качестве третьего секретаря. В период с 2009 по 2011 год работал первым секретарем в Департаменте СНГ МИД РК. С 2010 по 2011 год — эксперт аналитического отдела, заведующий сектором Совета безопасности РК. В 2011—2015 годах — первый секретарь, советник посольства РК в Королевстве Испания. В 2015—2016 годах был заместителем руководителя Секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК. С 2016 по 2018 год — руководителем Секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК. В 2018 году занимал должность советника-посланника посольства РК в Канаде. В 2019—2023 годах был генеральным консулом РК в Сан-Франциско (США).