Чиланзарскому району назначили нового прокурора

Об этом сообщила пресс-служба хокимията города Ангрена.
Прежний районный прокурор Жахонгир Мурадов занимал должность с августа 2022 года. По неофициальным данным, его перевели в администрацию президента.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Должность нового прокурора Чиланзарского района столицы занял бывший прокурор города Ангрена Улугбек Хабилжонов.
Об этом сообщила пресс-служба хокимията города Ангрена.
Прежний районный прокурор Жахонгир Мурадов занимал должность с августа 2022 года. По неофициальным данным, его перевели в администрацию президента.