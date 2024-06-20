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Чиланзарскому району назначили нового прокурора

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Должность нового прокурора Чиланзарского района столицы занял бывший прокурор города Ангрена Улугбек Хабилжонов.

Источник: Podrobno.uz

Об этом сообщила пресс-служба хокимията города Ангрена.

Прежний районный прокурор Жахонгир Мурадов занимал должность с августа 2022 года. По неофициальным данным, его перевели в администрацию президента.