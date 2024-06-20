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На пост мэра Сочи претендуют 14 кандидатов

14 человек будут бороться за кресло мэра города Сочи.

На пост мэра города-курорта претендуют 14 человек, в том числе исполняющий обязанности главы Сочи вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин. Заявки кандидатов принимались до 18 июня.

«В комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края поступили документы от 14 кандидатов. Комиссия приступила к их проверке», — сообщает РБК Краснодар со ссылкой на городскую администрацию.

Известна и дата самого конкурса. Он назначен на 3 июля.

Напомним, прежний мэр курорта Алексей Копайгородский рассказал об уходе с поста 14 мая. Он уточнил, что отставка связана с переходом на новую работу.