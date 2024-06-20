На пост мэра Сочи претендуют 14 кандидатов

«В комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края поступили документы от 14 кандидатов. Комиссия приступила к их проверке», — сообщает РБК Краснодар со ссылкой на городскую администрацию.