Путин и То Лам приняли заявление о стратегическом партнерстве России и Вьетнама

НОВАТЭК подписал меморандум о сотрудничестве с властями Вьетнама. Господин Путин сообщал, что компания намерена реализовать в стране проекты, связанные со сжиженным природным газом. Кроме того, «Зарубежнефть» (госкомпания) получила лицензию на освоение блока 11.2 континентального шельфа Вьетнама.
Среди других подписанных документов — Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, двусторонние соглашения между РАНХиГС, ВШЭ, ДВФУ и вьетнамскими вузами, меморандум о сотрудничестве между лабораториями в борьбе с инфекциями. Кроме того, между «Ростехом» и Министерством науки и технологий Вьетнама заключен меморандум Центра ядерной науки и технологий.
В Ханое ранее сегодня, 20 июня, прошли российско-вьетнамские переговоры в расширенном составе. Президент Вьетнама То Лам заявил о растущем авторитете РФ на международной арене и о стратегическом партнерстве с Москвой. Владимир Путин пригласил президента Вьетнама в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.
Президент РФ
О поездке Владимира Путина в Пхеньян — в материале «Ъ» «И целого Кима мало».