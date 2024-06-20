Путин и То Лам приняли заявление о стратегическом партнерстве России и Вьетнама

Среди других подписанных документов — Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, двусторонние соглашения между РАНХиГС, ВШЭ, ДВФУ и вьетнамскими вузами, меморандум о сотрудничестве между лабораториями в борьбе с инфекциями. Кроме того, между «Ростехом» и Министерством науки и технологий Вьетнама заключен меморандум Центра ядерной науки и технологий.