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Путин и То Лам приняли заявление о стратегическом партнерстве России и Вьетнама

По итогам российско-вьетнамских переговоров в Ханое было подписано 15 заявлений и документов. Кроме этого, президент РФ Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам приняли заявлении «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства» в контексте 30-летия Договора об основах дружеских отношений.

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НОВАТЭК подписал меморандум о сотрудничестве с властями Вьетнама. Господин Путин сообщал, что компания намерена реализовать в стране проекты, связанные со сжиженным природным газом. Кроме того, «Зарубежнефть» (госкомпания) получила лицензию на освоение блока 11.2 континентального шельфа Вьетнама.

Среди других подписанных документов — Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, двусторонние соглашения между РАНХиГС, ВШЭ, ДВФУ и вьетнамскими вузами, меморандум о сотрудничестве между лабораториями в борьбе с инфекциями. Кроме того, между «Ростехом» и Министерством науки и технологий Вьетнама заключен меморандум Центра ядерной науки и технологий.

В Ханое ранее сегодня, 20 июня, прошли российско-вьетнамские переговоры в расширенном составе. Президент Вьетнама То Лам заявил о растущем авторитете РФ на международной арене и о стратегическом партнерстве с Москвой. Владимир Путин пригласил президента Вьетнама в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

Президент РФ 18—19 июня находился с двухдневным визитом в КНДР. По итогам поездки также был подписан договор о стратегическом партнерстве.

О поездке Владимира Путина в Пхеньян — в материале «Ъ» «И целого Кима мало».

Путин Владимир
переговоры