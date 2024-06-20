Военный городок 155-й бригады ТОФ реконструируют в Приморье по требованию Белоусова

Работы планируется провести в два этапа. В рамках первого до 1 декабря 2025 года появятся три казармы на 400 человек каждая, столовая на тысячу мест. За время второго этапа возведут еще три казармы, спорткомплекс для тренировок, хранилища для необходимых объектов и вооружения.