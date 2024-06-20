Военный городок 155-й бригады ТОФ реконструируют в Приморье по требованию Белоусова

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил обеспечить реконструкцию объектов военного городка 155-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в Приморье. Будут сделаны новые казармы, хранилища вооружения, военной техники и парковая зона, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Белоусов подчеркнул, что закончить строительство необходимо точно в срок, об этом пишут «РИА Новости».
Работы планируется провести в два этапа. В рамках первого до 1 декабря 2025 года появятся три казармы на 400 человек каждая, столовая на тысячу мест. За время второго этапа возведут еще три казармы, спорткомплекс для тренировок, хранилища для необходимых объектов и вооружения.
Министр обороны подчеркнул, что контроль выполнения задач находится под личной ответственностью руководителя организации военно-строительного комплекса.
Ранее «КП» писала об открытках, которые послали военнослужащим из Приморской картинной галереи.