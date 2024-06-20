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Президент Токаев принял генерального секретаря СВМДА

Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря СВМДА, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

Президент был проинформирован о ходе реализации инициатив и приоритетов Казахстана в рамках председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай рассказал Президенту о проводимой работе по институциональному укреплению форума.

Глава государства отметил значительную активность Казахстана на пути трансформации СВМДА в международную организацию. Он подчеркнул необходимость дальнейшего последовательного развития объединения путем повышения эффективности деятельности постоянных структур, а также расширения географии и внешних связей.

Токаев подчеркнул, что Казахстан продолжит уделять особое внимание деятельности Секретариата Совещания и оказывать дальнейшее содействие его работе на всех уровнях.