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В Татарстане одобрили законопроект об ограничении продажи алкоголя

Нововведения вступят в силу 1 марта 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

В Татарстане одобрили законопроект об ограничении времени и места продажи алкоголя. Время розничной продажи спиртного в «наливайках», расположенном в многоквартирных домах, разрешат только с 10.00 до 22.00, а не всю ночь. Ограничения вступят в силу 1 марта 2025 года.

Было подсчитано, что это ограничение коснется 186 заведений в Казани и 59 по Татарстану, но при этом не будут касаться ресторанов, баров, кафе и буфетов. Власти считают, что эта мера позволит снизить уровень преступности и улучшить условия проживания граждан в домах, где на первых этажах продают алкоголь.

Напомним, зимой этого года президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении работы «наливаек». Закон наделяет регионы правом самостоятельно ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, находящихся в многоквартирных домах.