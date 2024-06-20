В Татарстане одобрили законопроект об ограничении продажи алкоголя

Было подсчитано, что это ограничение коснется 186 заведений в Казани и 59 по Татарстану, но при этом не будут касаться ресторанов, баров, кафе и буфетов. Власти считают, что эта мера позволит снизить уровень преступности и улучшить условия проживания граждан в домах, где на первых этажах продают алкоголь.