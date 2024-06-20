В Татарстане одобрили законопроект об ограничении продажи алкоголя

В Татарстане одобрили законопроект об ограничении времени и места продажи алкоголя. Время розничной продажи спиртного в «наливайках», расположенном в многоквартирных домах, разрешат только с 10.00 до 22.00, а не всю ночь. Ограничения вступят в силу 1 марта 2025 года.
Было подсчитано, что это ограничение коснется 186 заведений в Казани и 59 по Татарстану, но при этом не будут касаться ресторанов, баров, кафе и буфетов. Власти считают, что эта мера позволит снизить уровень преступности и улучшить условия проживания граждан в домах, где на первых этажах продают алкоголь.
Напомним, зимой этого года президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении работы «наливаек». Закон наделяет регионы правом самостоятельно ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, находящихся в многоквартирных домах.