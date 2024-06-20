«Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая 2024 г. ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки. Его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации», — отмечено в сообщении СВР (цитата по ТАСС).
Согласно заявлению СВР, Зеленский является несамостоятельным лидером, управляемым Соединенными Штатами.
19 июня парламентская комиссия, расследующая преступные действия киевского режима в отношении несовершеннолетних, предложила Генеральной прокуратуре РФ и ФСБ признать Вооруженные силы Украины (ВСУ) террористической организацией. После начала специальной военной операции российские политики неоднократно предлагали считать Украину и режим президента Владимира Зеленского террористическими.
26 мая председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский полностью утратил свою легитимность, отменив президентские выборы и узурпировав власть. Как отметил Володин, пятилетний срок полномочий Зеленского истек, и ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины.
24 мая президент Владимир Путин заявил, что российские власти исходят из того, что легитимность Владимира Зеленского как президента Украины закончилась. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, указывают «Ведомости». Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое Верховная рада продлила 8 мая еще на 90 дней.
Нина Лютикова