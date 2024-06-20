Метшин рассказал Соловьеву о судьбоносной встрече с колумбийским мэром

Колумбийский мэр призвал расширять дорожную сеть, но, в первую очередь, сделать велосипедные дорожки, тротуары, парки и скверы. Ильсур Метшин по этому поводу провел встречу с профессиональными архитекторами, застройщиками и общественностью. Сейчас благодаря принятым тогда решениям столица Татарстана вместе с Москвой уходит от автомобилизации города, считает мэр Казани.