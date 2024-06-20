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Метшин рассказал Соловьеву о судьбоносной встрече с колумбийским мэром

Иностранный градоначальник объяснил, как решить проблему с пробками и стоянками.

Источник: мэрия Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин на программе телеведущего Владимира Соловьева рассказал о встрече с колумбийским градоначальником. Иностранный коллега предложил решить проблему пробок и стоянок в городе, начав с пешеходов.

Колумбийский мэр призвал расширять дорожную сеть, но, в первую очередь, сделать велосипедные дорожки, тротуары, парки и скверы. Ильсур Метшин по этому поводу провел встречу с профессиональными архитекторами, застройщиками и общественностью. Сейчас благодаря принятым тогда решениям столица Татарстана вместе с Москвой уходит от автомобилизации города, считает мэр Казани.