Кинолог рассказал историю породы собак, подаренных Путину в КНДР

По его словам, история данной породы может насчитывать порядка шести столетий.
Ранее северокорейские СМИ сообщали о том, что Ким Чен Ын подарил российскому лидеру пару собак породы пхунсан — национальной породы КНДР.
«Пхунсан — достаточно редкая порода собак из КНДР. Пхунсаны — охотники, на родине их высоко оценивают за сильный характер и энергичность и используют для добычи крупного зверя. Как правило, представителей этой породы редко можно встретить за пределами страны. Международной кинологической федерацией (FCI) порода не признана».
Он обратил внимание на то, что нет точных сведений о том, как проходила селекция данной породы, поэтому вопрос ее происхождения до конца не изучен. Тем не менее, существует несколько догадок.
Согласно некоторой информации, порода берет свое начало в XIV веке со времен династии Чосон.
«Чаще всего питомцев содержат в частных домах, поскольку это достаточно активная собака, которой необходимо свободное пространство и постоянные физические нагрузки», — рассказал Голубев.
Он отметил, что собаки этой породы требуют регулярной и грамотной дрессировки, а из-за сильного характера нуждаются в серьезном воспитании с рождения.