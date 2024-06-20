Белоусов потребовал возвести дома до возвращения морской пехоты

Министр посетил филиал санатория «Океанский» ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс “Дальневосточный”» под Владивостоком. Господин Белоусов заявил, что нужно точно в срок построить новые казармы для проживания военных, хранилищ вооружения и военной техники, а также объектов парковой зоны. Три казармы на 400 человек каждая и столовая на 1 тыс. мест должны быть возведены до 1 декабря 2025 года. В рамках второго этапа планируется строительство еще трех казарм, спортивного тренировочного комплекса, хранилища техники, пунктов техобслуживания и ремонта и других объектов.
Министр заявил о недопустимости нарушения сроков строительства. «Только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша уголовная ответственность», — сказал он (видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ).
Кроме того, в пресс-релизе министерства приводятся слова господина Белоусова по поводу возвращения военных. «Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы все было готово», — сказал министр.
Кроме того, глава Минобороны посетил во Владивостоке микрорайон для военнослужащих Снеговая Падь. Там он также потребовал завершить строительство жилых домов в кратчайшие сроки. Он указал на «недопустимость затягивания сроков строительства и поручил активизировать работы на пяти незавершенных многоэтажках». По его словам, решения по источнику финансирования приняты. Министру доложили, что два дома будут построены до конца года, еще два — в июле 2025-го.
Господин Белоусов обратил внимание на жалобы жителей уже построенных домов на работу управляющих компаний. Он поручил создать рабочую группу по этому вопросу и потребовал отработать все обращения. «При заселении первого из этих домов военнослужащие-участники спецоперации и члены их семей должны быть обеспечены жильем в приоритетном порядке», — отметил он.
Минобороны РФ неоднократно сообщало об участии 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в специальной военной операции. В последний раз — в мае.