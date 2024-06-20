Белоусов потребовал возвести дома до возвращения морской пехоты

Кроме того, глава Минобороны посетил во Владивостоке микрорайон для военнослужащих Снеговая Падь. Там он также потребовал завершить строительство жилых домов в кратчайшие сроки. Он указал на «недопустимость затягивания сроков строительства и поручил активизировать работы на пяти незавершенных многоэтажках». По его словам, решения по источнику финансирования приняты. Министру доложили, что два дома будут построены до конца года, еще два — в июле 2025-го.