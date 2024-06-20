Вице-премьер сказал про увеличение пособия по беременности и родам в Беларуси

Сообщается, что в целях повышения социальной защищенности отдельных категорий семей, усиления адресности выплат, со стороны Совмина был подготовлен ряд законодательных инициатив. Они направлены на увеличение минимального пособия по беременности и родам для женщин, которые получают образование и начинают трудовую деятельность.