Вице-премьер сказал про увеличение пособия по беременности и родам в Беларуси

Вице-премьер Игорь Петришенко рассказал про рост минимального размера пособия по беременности и родам в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Беларуси.
— В Беларуси планируется увеличить минимальный размер пособия по беременности и родам, — подчеркнул заместитель премьер-министра.
Сообщается, что в целях повышения социальной защищенности отдельных категорий семей, усиления адресности выплат, со стороны Совмина был подготовлен ряд законодательных инициатив. Они направлены на увеличение минимального пособия по беременности и родам для женщин, которые получают образование и начинают трудовую деятельность.
Кроме того, речь идет про увеличение минимального размера пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком для молодых специалистов. Также указанные инициативы направлены на усиление мер поддержки семей, которые воспитывают ребенка-инвалида.
Петришенко подчеркнул, что просил бы депутатский корпус о том, чтобы в возможно сжатые сроки закончить работу над соответствующим проектом закона, которые подготовлен к рассмотрению Палатой представителей во втором чтении.