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На Западе сделали неожиданное заявление после визита Путина во Вьетнам

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин укрепляет дружбу с Глобальным Югом, а западные страны отдаляют его от себя, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

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«Владимир Путин и президент Вьетнама только что договорились об углублении стратегического партнерства и подписали более десяти документов, расширяющих сотрудничество. Россия вновь подтверждает приверженность своим старым друзьям и союзам, в то время как Запад отдаляет себя от Глобального Юга», — указал Боуз.

Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. В четверг он проводит переговоры в Ханое со всей четверкой руководителей Вьетнама.

Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. На нынешних переговорах планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.

Как отмечали в Кремле, развитие партнерства — один из приоритетов российской политики в Азии, в том числе и потому, что подходы двух стран к решению многих глобальных и региональных проблем совпадают или весьма близки. Кроме того, Вьетнам — это один из ведущих членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Путин Владимир