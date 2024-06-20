Зарубежные СМИ: Каким в ближайшие годы будет альянс Москвы и Пхеньяна?

Несмотря на то, что Россия и Китай последние 10 лет выступали против Запада, они придерживались единого мнения с Соединенными Штатами, по крайней мере, по одному вопросу: сдерживанию ядерного арсенала Северной Кореи. Но так было до 2022 года, отмечает The New York Times. Визит Владимира Путина в Пхеньян и объявление о пакте взаимной помощи в случае агрессии говорит о том, что усилия трех лидеров крупнейших ядерных держав медленно умирают. А Россия и КНДР — председатели на этой панихиде. Собеседники издания говорят о возобновлении гарантий безопасности времен холодной войны.