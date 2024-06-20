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Зарубежные СМИ: Каким в ближайшие годы будет альянс Москвы и Пхеньяна?

20 июня, четверг. Вьетнам проигнорировал позицию США по поводу визита президента России Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Американское посольство в Ханое еще 17 июня заявило, что ни одна страна не должна давать Путину возможность продвигать позицию по Украине. Однако вьетнамское правительство подчеркнуло, что реализует внешнюю политику в духе независимости и самостоятельности. Российский президент прибыл в Ханой 19 июня и сегодня провел переговоры с лидером страны То Ламом. Стороны приняли заявление о стратегическом партнерстве и подписали более 10 документов. При этом внимание западных СМИ по-прежнему приковано к итогам визита президента РФ в КНДР.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на то, что Россия и Китай последние 10 лет выступали против Запада, они придерживались единого мнения с Соединенными Штатами, по крайней мере, по одному вопросу: сдерживанию ядерного арсенала Северной Кореи. Но так было до 2022 года, отмечает The New York Times. Визит Владимира Путина в Пхеньян и объявление о пакте взаимной помощи в случае агрессии говорит о том, что усилия трех лидеров крупнейших ядерных держав медленно умирают. А Россия и КНДР — председатели на этой панихиде. Собеседники издания говорят о возобновлении гарантий безопасности времен холодной войны.

Долгосрочные последствия партнерства Москвы и Пхеньяна для остального мира остаются неясными, считает британская The Guardian. Многое будет зависеть от того, согласится ли Россия поделиться секретными военными технологиями в обмен на материальную поддержку армии. Кроме того, Путин мог бы ответить продовольственной и энергетической помощью. Беспокойство также вызовут любые признаки того, что государства возвращаются к отношениям времен СССР и военному союзу в стиле НАТО. Он вынудит страны встать на защиту друг друга в случае конфликта, и пока неясно, распространяется ли клятва взаимопомощи на действия в боевых конфликтах, отмечает The Guardian.

Издание Politico подчеркивает, что в последние годы Россию и КНДР сблизили тяжелые западные санкции. В то время как большинство ограничений против Москвы были введены на национальном уровне, меры против Пхеньяна приняты на уровне Совбеза ООН. Некоторые пункты из списка Россия ранее одобрила. Но в последние годы, по мнению газеты, сама же и нарушала. Например, 19 июня Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российской марки Aurus, хотя перевозка предметов роскоши в КНДР запрещена санкциями ООН.

Путин Владимир