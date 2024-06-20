Эксперты прокомментировали визит Путина во Вьетнам

«Во Вьетнаме сейчас заинтересованы все — и США, и Евросоюз, и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и Россия тоже, как в своем партнере, в своем давнем друге, и как в воротах в АСЕАН для нас. В этой сложной обстановке мы очень нужны друг другу, и я думаю, что новый президент То Лам, который высказывал симпатию к России, и его связывают с Путиным довольно тёплые отношения, — я думаю, что он тоже будет способствовать тому, что этот визит будет успешным», — сказала научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии Елена Никулина.