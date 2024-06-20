Президент РФ назвал перспективным развитие коридора Владивосток — Хошимин

В Ханое также были заключены несколько соглашений о партнерстве вьетнамских вузов с российскими. Так, представительство ДВФУ в Ханое переедет в новый кампус ХГУ, что позволит расширить взаимодействие вузов. Стороны планируют работать над ростом академической мобильности, увеличить число студентов, которым будет доступно обучение в обеих странах.