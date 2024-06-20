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Президент РФ назвал перспективным развитие коридора Владивосток — Хошимин

Что известно об итогах поездки российского лидера во Вьетнам.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин положительно оценил сотрудничество с Вьетнамом по развитию транспортного коридора между Владивостоком и Хошимином во время рабочей поездки в Ханой, сообщает «КП — Дальний Восток».

Российский лидер назвал взаимодействие по морскому коридору перспективным в беседе с президентом Вьетнам То Ламом. Слова Владимира Владимировича передает ТАСС.

Главы России и Вьетнама приняли заявление "О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений.

В Ханое также были заключены несколько соглашений о партнерстве вьетнамских вузов с российскими. Так, представительство ДВФУ в Ханое переедет в новый кампус ХГУ, что позволит расширить взаимодействие вузов. Стороны планируют работать над ростом академической мобильности, увеличить число студентов, которым будет доступно обучение в обеих странах.

Ранее президент России завершил поездку в КНДР. В составе делегации был глава Приморья Олег Кожемяко, в эксклюзивном интервью «КП» он поделился впечатлениями.

Путин Владимир