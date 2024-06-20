Президент РФ назвал перспективным развитие коридора Владивосток — Хошимин

Президент России Владимир Путин положительно оценил сотрудничество с Вьетнамом по развитию транспортного коридора между Владивостоком и Хошимином во время рабочей поездки в Ханой, сообщает «КП — Дальний Восток».
Российский лидер назвал взаимодействие по морскому коридору перспективным в беседе с президентом Вьетнам То Ламом. Слова Владимира Владимировича передает ТАСС.
Главы России и Вьетнама приняли заявление "О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений.
В Ханое также были заключены несколько соглашений о партнерстве вьетнамских вузов с российскими. Так, представительство ДВФУ в Ханое переедет в новый кампус ХГУ, что позволит расширить взаимодействие вузов. Стороны планируют работать над ростом академической мобильности, увеличить число студентов, которым будет доступно обучение в обеих странах.
Ранее президент России завершил поездку в КНДР. В составе делегации был глава Приморья Олег Кожемяко, в эксклюзивном интервью «КП» он поделился впечатлениями.