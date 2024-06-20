СМИ: США приостановят заказы на Patriot ради поставок Украине

«Власти США намерены приостановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики до того, как у Украины будет достаточно для защиты. <…> Системы, предназначенные для другие стран, будут перенаправлены, чтобы помочь Киеву защитить города и критическую инфраструктуру», — говорится в публикации газеты.