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СМИ: США приостановят заказы на Patriot ради поставок Украине

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США приостановят выполнение зарубежных контрактов по системе ПВО Patriot, чтобы перенаправить вооружение на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Власти США намерены приостановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики до того, как у Украины будет достаточно для защиты. <…> Системы, предназначенные для другие стран, будут перенаправлены, чтобы помочь Киеву защитить города и критическую инфраструктуру», — говорится в публикации газеты.

Отмечается, что среди стран с открытыми заказами есть Польша, Германия, Испания и Румыния.

Ожидается, что Вашингтон официально объявит об этом решении 20 июня.

Президент США Джо Байден неделю назад сообщал о планах задержать поставки Patriot зарубежным покупателям, пока США не удовлетворят потребности Украины. Он уточнил, что эти страны согласились с таким решением.

НАТО