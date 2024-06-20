Власти Польши рассказали, как страна заработает на восстановлении Украины

В феврале украинский Forbes писал, что власти страны обсуждают введение ограничений на торговлю с Польшей в связи с мерами против поставок украинского зерна. В 2022 году Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинский экспорт для поддержки сельхозпроизводителей. На фоне этого в нескольких европейских странах начались протесты фермеров, недовольных конкуренцией с украинскими производителями. Польша весной 2023 года одной из первых ввела односторонний запрет на поставку украинской агропродукции, а в начале 2024 года протесты фермеров и перевозчиков на польско-украинской границе активизировались. Польские власти в феврале не исключили полного закрытия границы с Украиной.