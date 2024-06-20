Беглов подал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы губернатора

Кандидат должен собрать минимум 155 подписей муниципальных депутатов для регистрации, однако их количество не должно превышать 162. Беглов собрал максимальные 162 «голоса» в свою поддержку от парламентариев практически всех муниципальных образований. Также губернатор представил три кандидатуры для наделения полномочиями сенатора, одной из которых стала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.