Беглов подал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы губернатора

Кандидат должен собрать минимум 155 подписей муниципальных депутатов для регистрации, однако их количество не должно превышать 162. Беглов собрал максимальные 162 «голоса» в свою поддержку от парламентариев практически всех муниципальных образований. Также губернатор представил три кандидатуры для наделения полномочиями сенатора, одной из которых стала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Избирательная комиссия рассмотрит документы и в течение десяти дней примет решение о регистрации Беглова в качестве кандидата.
Александр Беглов прокомментировал подачу документов и заявил, что сейчас администрация Петербурга руководствуется единственным стратегическим курсом — развитие города до 2035 года. Северная столица будет преображаться благодаря крупным проектам: высокоскоростная магистраль Петербург — Москва, КАД-2, Большой Смоленский мост и курорт «Горская».
«Еще раз хочу поблагодарить всех жителей нашего города за поддержку, за то, что мы вместе строим город удобный, красивый, безопасный», — отметил Александр Беглов.
По мнению депутата Госдумы, политолога и дипломата Сергея Маркова, действующий губернатор получит твердое большинство голосов на предстоящих выборах главы администрации Петербурга. Марков отметил, что этому послужили стабильное развитие города и предложение его кандидатуры президентом России Владимиром Путиным.
На выборы Александр Беглов идёт кандидатом от «Единой России». Из других парламентских партий КПРФ своим кандидатом выдвинула Романа Кононенко, ЛДПР — Максима Яковлева, «Новые люди» и «Справедливая Россия» от участия в губернаторских выборах отказались, опасаясь, что не смогут собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов. По закону, чтобы стать зарегистрированным кандидатом в Петербурге, необходимо заручиться поддержкой минимум 155 депутатов муниципальных депутатов.
Всего заявления о выдвижении в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию представили 20 кандидатов, из них девять выдвинули партии и 11 самовыдвиженцев. Необходимое число подписей муниципальных депутатов пока в Горизбирком сдал только Александр Беглов. На проверку комплекта документов и подписей, поданных кандидатом, у Санкт-Петербургской избирательной комиссии по закону есть 10 дней.
Выборы губернатора Петербурга состоятся