Как часы: Аксенов оценил пятилетнюю работу Госсовета Крыма

«Пять лет работы депутатского корпуса были плодотворными и результативными. Несмотря на все испытания и сложности, парламентарии всегда реагировали на возникающие вопросы, были вместе с исполнительной властью, с крымчанами», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил активную нормотворческую деятельность парламентариев республики, которые не только принимали местные акты, но и вносили предложения по изменению федерального законодательства, поблагодарил председателя Госсовета Владимира Константинова за эффективную команду.
«Все выполнялось качественно и профессионально. Парламент работал как часы… Конечно, остаются еще острые вопросы и проблемы, которые предстоит решить вместе с новым созывом. Но, уверен, крымчане по достоинству оценят работу депутатского корпуса», — выразил уверенность глава региона.
8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым также назначены на эту дату.