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Как часы: Аксенов оценил пятилетнюю работу Госсовета Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости Крым. Парламентарии Крыма эффективно отработали пятилетнюю каденцию в части законотворчества и вопросов обеспечения жизни российского Крыма. Так работу депутатского корпуса оценил глава республики Сергей Аксенов по итогам заключительного заседания десятой сессии Госсовета РК второго созыва.

Источник: РИА "Новости"

«Пять лет работы депутатского корпуса были плодотворными и результативными. Несмотря на все испытания и сложности, парламентарии всегда реагировали на возникающие вопросы, были вместе с исполнительной властью, с крымчанами», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он отметил активную нормотворческую деятельность парламентариев республики, которые не только принимали местные акты, но и вносили предложения по изменению федерального законодательства, поблагодарил председателя Госсовета Владимира Константинова за эффективную команду.

«Все выполнялось качественно и профессионально. Парламент работал как часы… Конечно, остаются еще острые вопросы и проблемы, которые предстоит решить вместе с новым созывом. Но, уверен, крымчане по достоинству оценят работу депутатского корпуса», — выразил уверенность глава региона.

8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым также назначены на эту дату.