Как часы: Аксенов оценил пятилетнюю работу Госсовета Крыма

8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым также назначены на эту дату.