Рустам Минниханов посетил обновленные Голубые озера

«Основная задача разработанной концепции — создание комфортных условий для туристов при бережном отношении к природе», — отметил пресс-секретарь руководителя республики.
Проект предполагает создание эковорот — точек входа на охраняемые территории с парковками, прокатом снаряжения для активного отдыха и контейнерами ТБО. Первые эковорота появятся рядом с Большим Голубым озером.
Рустам Минниханов осмотрел новые места для купания — здесь оборудованы безопасные места для погружений в воду в местах впадения озер в Казанку. Благодаря этому экосистема озер не нарушается.
Напомним, в Казани летом благоустроят шесть общественных пространств.