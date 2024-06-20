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Рустам Минниханов посетил обновленные Голубые озера

Раис Татарстана Рустам Минниханов познакомился с благоустройством территории Голубых озер. Его сопровождала команда, работающая над концепцией развития особо охраняемой природной территории.

Источник: Аргументы и факты

«Основная задача разработанной концепции — создание комфортных условий для туристов при бережном отношении к природе», — отметил пресс-секретарь руководителя республики.

Проект предполагает создание эковорот — точек входа на охраняемые территории с парковками, прокатом снаряжения для активного отдыха и контейнерами ТБО. Первые эковорота появятся рядом с Большим Голубым озером.

Рустам Минниханов осмотрел новые места для купания — здесь оборудованы безопасные места для погружений в воду в местах впадения озер в Казанку. Благодаря этому экосистема озер не нарушается.

Напомним, в Казани летом благоустроят шесть общественных пространств.