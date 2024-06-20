Ситуация с соблюдением прав человека в Молдове складывается тревожно — доклад

«По канонам “коллективного Запада” правительство Молдавии в начале 2022 г. начало “зачистку” медиапространства страны от русскоязычной прессы. По решению Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии 26 февраля 2022 г. было закрыто информационное агентство “Sputnik Молдова”, а доступ к его сайту заблокирован. Позднее аналогичные ограничения были введены в отношении сайтов целого ряда других российских и русскоязычных молдавских СМИ. В том числе оказались заблокированными русскоязычные сайты Gagauznews и Regional trends analytics. А на иные информационно-аналитические ресурсы (“РТР-Молдавия” и “НТВ-Молдавия”) были наложены немалые финансовые санкции. Российские журналисты и активисты подвергаются преследованиям со стороны молдавских властей. Так, в сентябре 2023 г. был выслан руководитель самого популярного в стране русскоязычного новостного портала “Sputnik Молдова” В. Денисов», — подчеркивают эксперты.