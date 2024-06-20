Ситуация с соблюдением прав человека в Молдове складывается тревожно — доклад

Как отмечается в опубликованном на сайте МИД РФ документе, он нацелен на «привлечение внимания к вызовам и угрозам», с которыми сталкивается современное международное сообщество в сфере прав человека.
В докладе проведен широкий обзор ситуации с соблюдением прав человека в Молдове. В частности, авторы подчеркивают, что нынешнее руководство страны, увлеченное прозападным курсом, не учитывает интересы и стремления граждан республики.
«Ситуация с соблюдением основополагающих прав человека в Молдавии складывается тревожно. (…) Опираясь на большинство в парламенте, действующие власти пытаются направлять страну угодным Западу курсом, который не имеет ничего общего с интересами самой Молдавии и ее народа. Правящие силы ведут страну к полному краху экономики, ее попаданию под полную зависимость от западных финансовых учреждений и к демографической катастрофе вследствие массовой эмиграции».
Указано в документе и то, что в Молдове при попустительстве, а то и прямом участии властей, продвигаются русофобия и националистические настроения.
«Безальтернативный проевропейский курс молдавского руководства во главе с М. Санду подразумевает полный разрыв исторических и культурных связей с Россией. Пользуясь событиями на Украине, “коллективный Запад” продолжает настойчивые попытки по втягиванию Молдавии в коалицию ярых русофобов. (…) По указанию западных кураторов официальный Кишинев копирует в своей политике действия националистических режимов Украины и стран Прибалтики, основанных на русофобии и позаимствованном из времен холодной войны пещерном антисоветизме», — отмечают авторы доклада.
К наиболее резонансным нарушениям, носящим массовый характер и дестабилизирующим общественно-политическую обстановку в стране, отнесены «усилия властей за счет “реформирования” языкового законодательства сократить использование русского языка, ограничить доступ к средствам массовой информации (особенно на русском языке) и запретить въезд на территорию Молдавии значительному числу граждан Российской Федерации».
Не обошли вниманием авторы доклада и систематические шаги правящего режима по искажению истории Второй мировой войны, в угоду в том числе прорумынски настроенных сил.
«В информационном поле подобная активность по искажению истории подается в качестве инициатив местных жителей, зачастую поддерживаемых грантами организаций из Румынии. На торжественных церемониях открытия возведенных или отреставрированных мемориалов неизменно присутствуют румынские дипломаты, священнослужители Бессарабской митрополии и представители молдавских властей различных уровней. Кроме того, в стране при поддержке властей активно действует организация “Монумент”, занимающаяся возведением памятников румынским пособникам нацистов на молдавской земле».
Кроме этого, отмечены факты осквернения советских мемориалов и то, что, несмотря на имеющиеся в молдавском законодательстве соответствующие положения о наказании за вандализм, никого ни разу так и не привлекли к ответственности за данные преступления.
«По всем подобным случаям российским посольством принимались оперативные меры — была публично выражена жесткая позиция о недопустимости подобных действий и призывы к местным властям принять меры для поиска и наказания виновных», — отмечают авторы.
Немалую тревогу у экспертов вызывают факты пересмотра языкового законодательства, сокращение использования русского языка в Молдове и ограничение в республике русскоязычного вещания.
«На этом фоне неудивительно, что русскоязычное население страны продолжает сталкиваться с дискриминацией на уровне государственных органов. С сожалением приходится констатировать, что проживающие в Молдавии российские соотечественники, а также в целом русскоязычные жители зачастую испытывают трудности в обеспечении гарантий их прав на доступ к государственной службе, выбор языка воспитания и обучения, свободное получение информации на родном языке. Особенно эта негативная тенденция усилилась в последние годы в свете все более активного следования молдавских властей указаниям их западных кураторов. Тревогу экспертов вызывают действия властей по пересмотру языкового законодательства и сокращению использования русского языка, ограничению русскоязычного вещания», — отмечается в докладе МИД двух стран.
Подчеркивается также, что власти Молдовы проводят курс на уничтожение любых форм инакомыслия в стране, «методами тоталитарной цензуры уничтожая в национальном информационном пространстве последние очаги альтернативных точек зрения».
«По канонам “коллективного Запада” правительство Молдавии в начале 2022 г. начало “зачистку” медиапространства страны от русскоязычной прессы. По решению Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии 26 февраля 2022 г. было закрыто информационное агентство “Sputnik Молдова”, а доступ к его сайту заблокирован. Позднее аналогичные ограничения были введены в отношении сайтов целого ряда других российских и русскоязычных молдавских СМИ. В том числе оказались заблокированными русскоязычные сайты Gagauznews и Regional trends analytics. А на иные информационно-аналитические ресурсы (“РТР-Молдавия” и “НТВ-Молдавия”) были наложены немалые финансовые санкции. Российские журналисты и активисты подвергаются преследованиям со стороны молдавских властей. Так, в сентябре 2023 г. был выслан руководитель самого популярного в стране русскоязычного новостного портала “Sputnik Молдова” В. Денисов», — подчеркивают эксперты.
Они отмечают давление, которое в Молдове оказывается на все общественные организации, поддерживающие контакты с Россией или имеющие к ней отношение.
«Поступала информация об угрозах русскоязычным журналистам страны. В том числе угрозы и оскорбления получал редактор газеты движения соотечественников “Русское слово”. Фиксируются также случаи оказания давления и запугивания пророссийских активистов».
В своем обширном исследовании они также упоминают факты репрессий в отношении оппозиционных политических партий, игнорирование требований сельхозпроизводителей, многомесячные задержки по выплате зарплат работникам железной дороги, кризис и непрекращающиеся скандалы в судебной системе, давление на Гагаузию.
«На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в ближайшей, а также, весьма вероятно, и среднесрочной перспективе в Молдавии продолжится деградация ситуации с правами человека, особенно в отношении русскоязычных жителей страны. Этому в полной мере способствует разрушительная политика молдавских властей, действующих по указаниям из Брюсселя и Вашингтона в ущерб интересам своего народа», — подытоживают авторы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что презентация доклада запланирована на 3 и 5 июля в ходе конференций «на полях» 56-й сессии Совета ООН.