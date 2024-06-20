Путин посетил Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое

Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. Ранее в четверг президент Путин встретился с президентом Вьетнама То Ламом, затем состоялись двусторонние переговоры и обмен подписанными документами, переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в формате рабочего завтрака, беседа генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Далее у Путина состоится беседа с председателем Национального собрания Социалистической республики Вьетнам. Важным пунктом программы визита российского лидера в Ханой станет его встреча с выпускниками советских и российских вузов. Завершится день торжественным приемом в честь главы российского государства.