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Путин посетил Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое

ХАНОЙ, 20 июн — РИА Новости. В рамках государственного визита во Вьетнам президент РФ Владимир Путин посетил в четверг в Ханое Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, перед посещением президент России возложил к Мавзолею венки, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Мавзолей Хо Ши Мина находится на центральной площади Ханоя — Бадинь. Он спроектирован и построен при содействии советских специалистов в 1975 году. При входе в Мавзолей на мраморной плите выбита фраза Хо Ши Мина: «Нет ничего дороже независимости и свободы».

Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. Ранее в четверг президент Путин встретился с президентом Вьетнама То Ламом, затем состоялись двусторонние переговоры и обмен подписанными документами, переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в формате рабочего завтрака, беседа генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Далее у Путина состоится беседа с председателем Национального собрания Социалистической республики Вьетнам. Важным пунктом программы визита российского лидера в Ханой станет его встреча с выпускниками советских и российских вузов. Завершится день торжественным приемом в честь главы российского государства.

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