В Омске назначили новых мировых судей

Инну Шушпан — на должность мирового судьи судебного участка № 43 в Кировском судебном районе в Омске, Татьяну Рубе — на должность мирового судьи судебного участка № 84 в Советском судебном районе в Омске, Наталью Ерофееву — на должность мирового судьи судебного участка № 97 в Центральном судебном районе в Омске, Галину Шарушинскую — на должность мирового судьи судебного участка № 14 в Муромцевском судебном районе Омской области.