В Омске назначили новых мировых судей

Как ранее предполагал «СуперОмск», двух дебютантов системы отправления правосудия региона назначили на трехлетний срок полномочий:
Виктор Рийбе стал мировым судьей судебного участка № 52 в Кировском судебном районе в Омске;Татьяна Чурсина стала мировым судьей судебного участка № 34 в Усть-Ишимском судебном районе Омской области.
Мировыми судьями без ограничения срока полномочий назначены:
Наталья Зуева, судебный участок № 61 в Ленинском судебном районе Омска;Руслан Вагапов, судебный участок № 49 в Кировском судебном районе Омска;
Также из отставки на срок до одного года веррнули следующих судей региона:
Инну Шушпан — на должность мирового судьи судебного участка № 43 в Кировском судебном районе в Омске, Татьяну Рубе — на должность мирового судьи судебного участка № 84 в Советском судебном районе в Омске, Наталью Ерофееву — на должность мирового судьи судебного участка № 97 в Центральном судебном районе в Омске, Галину Шарушинскую — на должность мирового судьи судебного участка № 14 в Муромцевском судебном районе Омской области.