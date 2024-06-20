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В Омске назначили новых мировых судей

Пресс-служба Омского областного суда сообщила в четверг, 20 июня 2024 год, что на пленарном заседании Законодательного Собрания Омской области назначены мировые судьи.

Как ранее предполагал «СуперОмск», двух дебютантов системы отправления правосудия региона назначили на трехлетний срок полномочий:

Виктор Рийбе стал мировым судьей судебного участка № 52 в Кировском судебном районе в Омске;Татьяна Чурсина стала мировым судьей судебного участка № 34 в Усть-Ишимском судебном районе Омской области.

Мировыми судьями без ограничения срока полномочий назначены:

Наталья Зуева, судебный участок № 61 в Ленинском судебном районе Омска;Руслан Вагапов, судебный участок № 49 в Кировском судебном районе Омска;

Также из отставки на срок до одного года веррнули следующих судей региона:

Инну Шушпан — на должность мирового судьи судебного участка № 43 в Кировском судебном районе в Омске, Татьяну Рубе — на должность мирового судьи судебного участка № 84 в Советском судебном районе в Омске, Наталью Ерофееву — на должность мирового судьи судебного участка № 97 в Центральном судебном районе в Омске, Галину Шарушинскую — на должность мирового судьи судебного участка № 14 в Муромцевском судебном районе Омской области.