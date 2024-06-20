Президент РК поставил ряд конкретных задач по совершенствованию структуры МЧС

По словам министра, ведется строительство 20 пожарных депо, в столице запущен пилотный проект быстровозводимого пожарного депо и общежития. Министерством ведется работа по совершенствованию системы предупреждения и быстрого реагирования на различные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.