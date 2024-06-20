Заявление РФ и Вьетнама по итогам визита Путина. Основные тезисы

ТАСС публикует основные тезисы.
Поддержка внешнеполитического курса Путина
Руководство Вьетнама приветствует переизбрание Путина весной на пост президента России, видя в этом поддержку внешнеполитического курса главы государства.
Поддержка выражена курсу президента РФ и в области «внешней политики, важным направлением которой является развитие сотрудничества с Социалистической Республикой Вьетнам».
Усиление взаимодействия
РФ и Вьетнам договорились усиливать взаимодействие, в том числе создавая новые форматы и механизмы сотрудничества.
Стороны будут увеличивать количество прямых регулярных и чартерных авиарейсов между двумя странами и упрощать условия для взаимных поездок.
Вьетнам и Россия активизируют рабочую группу высокого уровня по инвестиционным проектам.
Москва и Ханой ускорят реализацию проекта Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.
Стороны договорились изучить инициативу о создании в Ханое общеобразовательного учреждения для обучение на русском языке.
Борьба с терроризмом
Москва и Ханой выступают за разработку международной конвенции по борьбе с актами биологического и химического терроризма.
Вьетнам осуждает с осуждением террористической атаки на «Крокус сити холл» в марте и выражает поддержку РФ в борьбе с террористами и экстремистами.
Архитектура безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Взаимодействие в сфере обороны и безопасности «занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений».
Сотрудничество РФ и Вьетнама по обороне и безопасности не направлено против третьих стран, отличается высокой степенью взаимного доверия, осуществляется в строгом соответствии с принципами и нормами международного права.
Россия и Вьетнам поддержали обеспечение в АТР равной и неделимой безопасности на коллективных и внеблоковых началах.
Формирование многополярного миропорядка
Россия и Вьетнам будут содействовать формированию справедливого и устойчивого многополярного миропорядка, основанного на Уставе ООН.
Стороны указали, что «международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, должны неукоснительно соблюдаться».
Информационное пространство
Москва и Ханой отметили общность подходов в сфере обеспечения информационной безопасности и договорились углубить сотрудничество.
Они усовершенствуют международно-правовую базу в этой отрасли и будут оказывать друг другу помощь в борьбе с совершенными при помощи IT преступлениями.
Стороны поддерживают усилия ООН по разработке международной конвенции по противодействию киберпреступности.
Гонка вооружений в космосе
Россия и Вьетнам выступили против размещения оружия в космосе.
Они выразили обеспокоенность «угрозой гонки вооружений в космическом пространстве».
РФ и Вьетнам призывают к переговорам по договору о предотвращении размещения оружия в космосе.
Роль АСЕАН
Москва и Ханой поддержали укрепление роли АСЕАН в сфере межгосударственных отношений в АТР.
Украинский кризис
РФ высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису.
Москва приветствует готовность Вьетнама подключиться к международным усилиям по поиску путей «мирного и надежного разрешения конфликта».
Ближний Восток
Стороны выступили за создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Москва и Ханой считают необходимым укрепление стабильности на Ближнем Востоке и осуждают вмешательство во внутренние дела региона.
Взаимодействие в БРИКС
Москва продолжит работу по укреплению связей «между членами БРИКС и развивающимися странами, включая Вьетнам».
Борьба с изменением климата
Москва и Ханой прилагают усилия, направленные на борьбу с изменением климата.