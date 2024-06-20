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Развожаев отправил в отставку главу Качи

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отправил в отставку в связи с утратой доверия главу внутригородского муниципального образования Качинского округа Николая Герасима.

«Проведены проверки соблюдения Николаем Михайловичем требований антикоррупционного законодательства. Факты подтвердились», — написал глава региона в Telegram.

Он отметил, что в Севастополе борьба с коррупционерами продолжается на всех уровнях власти.

Николай Михайлович родился 11 марта 1971 года в городе Херсон. В 1991 году закончил школу техников авиации ВМФ в Калининградской области. После выпуска был направлен для прохождения службы в Севастополь, поселок Кача, где проходил службу на различных должностях до 25 октября 2014 года.

14 сентября 2014 года был избран депутатом Качинского муниципального округа, который возглавил 3 октября этого года.