Развожаев отправил в отставку главу Качи

«Проведены проверки соблюдения Николаем Михайловичем требований антикоррупционного законодательства. Факты подтвердились», — написал глава региона в Telegram.
Он отметил, что в Севастополе борьба с коррупционерами продолжается на всех уровнях власти.
Николай Михайлович родился 11 марта 1971 года в городе Херсон. В 1991 году закончил школу техников авиации ВМФ в Калининградской области. После выпуска был направлен для прохождения службы в Севастополь, поселок Кача, где проходил службу на различных должностях до 25 октября 2014 года.
14 сентября 2014 года был избран депутатом Качинского муниципального округа, который возглавил 3 октября этого года.