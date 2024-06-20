Развожаев отправил в отставку главу Качи

Николай Михайлович родился 11 марта 1971 года в городе Херсон. В 1991 году закончил школу техников авиации ВМФ в Калининградской области. После выпуска был направлен для прохождения службы в Севастополь, поселок Кача, где проходил службу на различных должностях до 25 октября 2014 года.