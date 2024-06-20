Захарова сообщила о «невиданной» скорости принятия закона об иноагентах в Канаде

По словам Захаровой, инициатива представляет собой усовершенствованную и ужесточенную версию американского закона об иностранных агентах (FARA). Законопроект был внесен в нижнюю палату канадского парламента 6 мая, 13 июня был принят в третьем чтении и сразу направлен в Сенат. 17 июня документ был одобрен при первом чтении в Сенате, а уже 18 июня получил одобрение профильного комитета Сената.