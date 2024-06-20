Захарова сообщила о «невиданной» скорости принятия закона об иноагентах в Канаде

«Невиданная скорость для столь важного изменения правового режима», — отметила представитель дипломатического ведомства.
По словам Захаровой, инициатива представляет собой усовершенствованную и ужесточенную версию американского закона об иностранных агентах (FARA). Законопроект был внесен в нижнюю палату канадского парламента 6 мая, 13 июня был принят в третьем чтении и сразу направлен в Сенат. 17 июня документ был одобрен при первом чтении в Сенате, а уже 18 июня получил одобрение профильного комитета Сената.
Мне интересно, что сейчас будет чувствовать та часть грузинского общества, которая была готова на все ради отмены закона об иноагентах, мотивируя свои действия верностью «западным ценностям».
28 мая грузинский парламент преодолел вето президента на законопроект об иностранных агентах, который предполагает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. 3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал этот закон вместо президента страны Саломе Зурабишвили.
Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что США осуждают решение грузинского парламента о принятии закона об иностранных агентах. В США также сообщали о возможных визовых ограничениях против грузинских политиков и их родственников.
Нина Лютикова