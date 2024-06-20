В Сомали попросили отложить вывод миротворцев Афросоюза

Переходная миссия Африканского союза в Сомали должна завершиться до конца года, предполагается, что ее заменят другие контингенты меньшей численности. Однако, по данным агентства, в мае правительство страны направило письмо исполняющему обязанности председателя Совета мира и безопасности Африканского союза с просьбой отложить до сентября вывод 2 тыс. военнослужащих, которые должны были покинуть страну до конца июня.
Комиссия, проведенная по поручению Совета Безопасности ООН, предупредила, что «поспешное сокращение штата ATMIS приведет к вакууму безопасности».
Как отмечается, переговоры о новом составе миссии затруднены: Эфиопия в силу конфликта с Сомали из-за меморандума о доступе к порту с Сомалилендом может вывести часть своих войск. Совет мира и безопасности Афросоюза должен обсудить сегодня сокращение численности нынешнего контингента и следующую миссию.
В настоящее время 5 тыс. из 18,5 тыс. миротворцев уже покинули страну. Численность нового контингента не должна превышать 10 тыс. человек и будет ограничиваться такими задачами, как обеспечение безопасности крупных населенных пунктов.
Армия Сомали насчитывает примерно в 32 тыс. солдат, однако правительство в оценке, предоставленной АС, признало нехватку около 11 тыс. обученного персонала из-за «высоких темпов боевых действий» и «истощения». Правительство заявило, что его солдаты способны противостоять террористической группировке «Аш-Шабаб» при ограниченной внешней поддержке. США располагают контингентом в 450 инструкторов, которые консультируют местных военных, а также проводят атаки беспилотников против боевиков. Страна также сотрудничает в военном плане с Турцией и Катаром.