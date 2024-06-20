В Сомали попросили отложить вывод миротворцев Афросоюза

Армия Сомали насчитывает примерно в 32 тыс. солдат, однако правительство в оценке, предоставленной АС, признало нехватку около 11 тыс. обученного персонала из-за «высоких темпов боевых действий» и «истощения». Правительство заявило, что его солдаты способны противостоять террористической группировке «Аш-Шабаб» при ограниченной внешней поддержке. США располагают контингентом в 450 инструкторов, которые консультируют местных военных, а также проводят атаки беспилотников против боевиков. Страна также сотрудничает в военном плане с Турцией и Катаром.