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Штат аппарата правительства расширили в Казахстане

Астана. 20 июня. КазТАГ — Штат аппарата правительства расширили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«Утвердить прилагаемый лимит штатной численности аппарата правительства Республики Казахстан с учетом подведомственного ему государственного учреждения в количестве 593 единиц», — говорится в постановлении кабмина.

До подписания указанного документа лимит штатной численности аппарата правительства составлял 589 единиц.

Согласно изменениям, штат аппарата кабмина расширен за счет увеличения состава сотрудников государственной фельдъегерской службы на четыре единицы.

Постановление уже введено в действие.