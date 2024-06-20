Высшее руководство Вьетнама приняло приглашение Путина посетить Россию

В заявлении отмечается, что Россия «высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису», которая состоит в том, что споры и разногласия нужно урегулировать мирными средствами «согласно международному праву и принципам Устава ООН с учетом законных интересов вовлеченных сторон во имя мира, стабильности и развития в регионе и в мире». «(Россия.— “Ъ”) Приветствует готовность Вьетнама подключиться к международным усилиям с участием заинтересованных сторон с целью поиска путей мирного и надежного разрешения конфликта», — говорится в документе.
О чем еще говорится в заявлении:
Связи РФ и Вьетнам не подвержены геополитической конъюнктуре и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире. Отношения стран являются «бесценным достоянием народов двух государств, примером отношений традиционной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества». Стороны занимают близкие или совпадающие позиции по многим международным и региональным проблемам.
Россия и Вьетнам не вступают в союзы для нанесения ущерба друг друга. Развитие отношений не нацелено против третьей стороны.
Взаимодействие в сфере обороны и безопасности не направлено против третьих стран, способствует миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом.
Стороны выступают за развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности, в области цифровых технологий, транспорта и агропромышленного комплекса.
Одна из задач — наращивание контактов между законодательными органами власти.
Акцентирована «востребованность наращивания российских инвестиций во Вьетнам и вьетнамских в Россию». Это среди прочего касается добычи и переработки полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, энергетики. Стороны поддерживают создание благоприятных условий для расширения присутствия нефтегазовых компаний РФ на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских нефтегазовых компаний на территории России.
Решено ускорить строительство во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий.
РФ и Вьетнам выступают за расширение сотрудничества в сфере туризма, в том числе за счет увеличения числа прямых авиарейсов.
Стороны нацелены на содействие формированию «более справедливого и устойчивого многополярного (полицентричного) миропорядка». Они констатируют укрепление позиций государств Глобального Юга.
Россия и Вьетнам выступают за «демократизацию и реформирование» ООН.
В заявлении также говорится, что Вьетнам осуждает теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, и выражает РФ полную поддержку в борьбе России с террористическими и экстремистскими силами.
В Ханое ранее сегодня, 20 июня, прошли российско-вьетнамские переговоры в расширенном составе. Президент Вьетнама То Лам заявил о растущем авторитете РФ на международной арене и о стратегическом партнерстве с Москвой. Президенты РФ и Вьетнама позитивно оценили переговоры на пресс-конференции по их итогам.
Владимир Путин