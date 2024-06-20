Высшее руководство Вьетнама приняло приглашение Путина посетить Россию

В заявлении отмечается, что Россия «высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису», которая состоит в том, что споры и разногласия нужно урегулировать мирными средствами «согласно международному праву и принципам Устава ООН с учетом законных интересов вовлеченных сторон во имя мира, стабильности и развития в регионе и в мире». «(Россия.— “Ъ”) Приветствует готовность Вьетнама подключиться к международным усилиям с участием заинтересованных сторон с целью поиска путей мирного и надежного разрешения конфликта», — говорится в документе.