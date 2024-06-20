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Польша отменила выплаты украинским беженцам

Власти Польши внесли поправки в закон о помощи гражданам Украины, они вступят в силу с 1 июля, передает Polskie Radio. Согласно изменениям, будут отменено единовременное пособие для беженцев в размере 300 злотых ($74,5) на проживание и основные расходы, а также льгота для граждан Польши, которые размещали в своих домах украинцев, в 40 злотых ($9,9).

Источник: РИА "Новости"

Председатель Пшемысльского отделения Ассоциации украинцев в Польше Игорь Горьков сказал Polskie Radio, что будущее украинских беженцев в Польше «выглядит очень неопределенным». По его словам, в Перемышль ежедневно продолжают приезжать от 2 тыс. до 5 тыс. украинцев из Харьковской, Одесской и Сумской областей.

Polskie Radio передает, что власти Польши приняли решение об отмене пособий из-за «трудностей в обеспечении надежности системы». Они утверждают, что все больше заявок на льготу для поляков подают граждане Украины, которые размещают в Польше своих родственников.

Закон о помощи украинцам в Польше приняли в марте 2022 года. Управление Верховного комиссара ООН прогнозирует, что к концу 2024 года количество украинских беженцев в стране достигнет 1,1 млн.