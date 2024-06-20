Польша отменила выплаты украинским беженцам

Власти Польши внесли поправки в закон о помощи гражданам Украины, они вступят в силу с 1 июля, передает Polskie Radio. Согласно изменениям, будут отменено единовременное пособие для беженцев в размере 300 злотых ($74,5) на проживание и основные расходы, а также льгота для граждан Польши, которые размещали в своих домах украинцев, в 40 злотых ($9,9).