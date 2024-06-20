Польша отменила выплаты украинским беженцам

Председатель Пшемысльского отделения Ассоциации украинцев в Польше Игорь Горьков сказал Polskie Radio, что будущее украинских беженцев в Польше «выглядит очень неопределенным». По его словам, в Перемышль ежедневно продолжают приезжать от 2 тыс. до 5 тыс. украинцев из Харьковской, Одесской и Сумской областей.
Polskie Radio передает, что власти Польши приняли решение об отмене пособий из-за «трудностей в обеспечении надежности системы». Они утверждают, что все больше заявок на льготу для поляков подают граждане Украины, которые размещают в Польше своих родственников.
Закон о помощи украинцам в Польше приняли в марте 2022 года. Управление Верховного комиссара ООН прогнозирует, что к концу 2024 года количество украинских беженцев в стране достигнет 1,1 млн.