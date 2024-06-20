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В мэрии Екатеринбурга повысят зарплаты чиновникам

В мэрии Екатеринбурга переименуют комитеты в департаменты.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Екатеринбурга поддержали повышение зарплат чиновникам. Также было решено переименовать комитеты и управления администрации в департаменты. Об этом заявили на заседании, состоявшемся 20 июня.

Новую структуру мэрии депутаты утвердят 25 июня. Если же это произойдет, в Екатеринбурге появятся различные департаменты: физической культуры и спорта, жилищного и коммунального хозяйства, строительства, землевладения и другие). В один департамент объединят управления молодежной политики и международных связей.

— В отношении специалистов в ходе реорганизации комитетов не произойдет ни увеличения, ни изменений зарплат. Мы говорим про стимулирование и удержание кадров именно управленческой команды. Так как мы сейчас не конкуренты в поисках управленцев, — заявила руководитель департамента кадровой политики администрации Екатеринбурга Елена Хазова.

Оклады у руководителей управления станут выше на 15−20 тысяч рублей. Аттестация глав новых департаментов не ожидает.

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