В мэрии Екатеринбурга повысят зарплаты чиновникам

— В отношении специалистов в ходе реорганизации комитетов не произойдет ни увеличения, ни изменений зарплат. Мы говорим про стимулирование и удержание кадров именно управленческой команды. Так как мы сейчас не конкуренты в поисках управленцев, — заявила руководитель департамента кадровой политики администрации Екатеринбурга Елена Хазова.