В Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажках

«Предлагается установить ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, в период с 20 часов до 10 часов по местному времени», — сказала на заседании парламентарий председатель комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Оксана Доброрез.
По ее словам, решение принято в связи с многочисленными жалобами на нарушение правопорядка возле точек продажи алкоголя в многоквартирных домах — всего таких жалоб в текущем году принято более 140. Кроме того, правоохранители региона фиксируют существенное число уголовных дел и протоколов о правонарушениях в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее министр промышленной политики региона Анушаван Агаджанян сообщал, что в Крыму планируют запретить продавать алкоголь в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, в период с 20:00 до 10:00. Соответствующий проект закона ранее внесли в Государственный совет республики. При этом министр отметил, что при разработке законопроекта необходимо соблюсти баланс между позицией государства и интересами предпринимателя.
1 апреля вступил в силу закон о запрете «наливаек». Согласно документу, регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Поводом послужили многочисленные обращения жителей многоквартирных домов с жалобами, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить.