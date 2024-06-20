В Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажках

По ее словам, решение принято в связи с многочисленными жалобами на нарушение правопорядка возле точек продажи алкоголя в многоквартирных домах — всего таких жалоб в текущем году принято более 140. Кроме того, правоохранители региона фиксируют существенное число уголовных дел и протоколов о правонарушениях в состоянии алкогольного опьянения.