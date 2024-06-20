Виталий Хоценко: «Пострадавшие от паводка омичи получат выплату за наем жилья»

Пострадавшие от паводка на севере Омской области смогут получить выплату за наем жилья. Соотвествующее постановление было принято на заседании регионального правительства под председательством губернатора Виталия Хоценко.
На денежные выплаты за наем жилья имеют право участники СВО и члены их семей, многодетные семьи, а также инвалиды I и II группы. Размер выплаты составит до 10 тыс. рублей на одиноко проживающего гражданина, до 20 тыс. рублей — на семью.
«Сегодня на заседании областного правительства установили дополнительную региональную меру поддержки для жителей наших северных районов, которые пострадали от весеннего паводка. Участники СВО и члены их семей, многодетные семьи и инвалиды I и II групп получили право на денежную выплату за наем жилого помещения. Выплата составит до 10 тысяч рублей для одиноко проживающего гражданина и 20 тысяч рублей для семьи. В оформлении меры поддержки будут помогать специалисты МФЦ», — сообщил Виталий Хоценко.