Виталий Хоценко: «Пострадавшие от паводка омичи получат выплату за наем жилья»

«Сегодня на заседании областного правительства установили дополнительную региональную меру поддержки для жителей наших северных районов, которые пострадали от весеннего паводка. Участники СВО и члены их семей, многодетные семьи и инвалиды I и II групп получили право на денежную выплату за наем жилого помещения. Выплата составит до 10 тысяч рублей для одиноко проживающего гражданина и 20 тысяч рублей для семьи. В оформлении меры поддержки будут помогать специалисты МФЦ», — сообщил Виталий Хоценко.