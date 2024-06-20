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Власти Узбекистана планируют вывести распространение банковской и коммерческой тайны в разряд уголовно наказуемых преступлений

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане за распространение банковской тайны планируется ввести уголовную ответственность, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Законопроект «Об ответственности за нарушение защиты конфиденциальной информации» был выведен на этап обсуждения.

Документом предлагается вместо административной ответственности за распространение коммерческой и банковской тайны установить уголовную за незаконный сбор, использование, распространение коммерческой, банковской, налоговой и страховой тайны.

Наказание за нарушение будет предусматривать штраф в размере от 100 до 250 БРВ (от 34 миллионов до 85 миллионов), ограничение либо лишение свободы сроком до одного года.

При отягчающих обстоятельствах предусматривается наказание в виде лишения свободы от двух до трех лет.

Обсуждение продлится до 29 июня.

экономика