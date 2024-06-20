Сеул изменил позицию по оружию для Украины из-за соглашения КНДР и России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в четвертой статье договора о помощи в случае агрессии против одной из сторон речь идет об «исключительно оборонительной позиции». «Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации», — сказал Лавров.