Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал ограничение искусства по национальному принципу «полной дурью»

ХАНОЙ, 20 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал «полной дурью» попытки разграничивать или запрещать искусство по национальному принципу. Об этом он заявил на встрече с руководством общества вьетнамско-российской дружбы и выпускниками российских вузов.

Источник: © РИА Новости

«Я бы предпочёл на этот вопрос отвечать, потому что это будет иметь какие-то формальные административные последствия. Я вообще просто люблю русскую искусство народное. И русскую классику. Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь. Нужно просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое», — сказал Путин в ответ на вопрос, какая его самая любимая русская песня.

Он отметил, что и Чайковский, и Моцарт, и Шуберт, Глинка, и Лист — это люди, которые внесли колоссальный вклад в развитие мирового искусства.

«Нужно дать возможность всем людям во всем мире наслаждаться их искусством», — добавил президент.

Путин отметил, что воспитание должно основывается прежде всего на традиционных ценностях и национальной и мировой культуре, но при этом, по его мнению, чувство прекрасного «тоже воспитывается», в том числе с помощью музыки, которая является самым интернациональным видом искусства, объединяющим народы.

«Это такое искусство, которое не связано со словами, не связано с какими-то смыслами, которые выражены в письменном или устном творчестве. Это связано просто со звуком, и вот это волшебное проникновение звука прямо в сердце, без какого-то языкового сопровождения, оно чрезвычайно важно. Вот это объединяет людей» — сказал Путин.

Путин Владимир
искусство