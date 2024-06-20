Путин назвал ограничение искусства по национальному принципу «полной дурью»

«Я бы предпочёл на этот вопрос отвечать, потому что это будет иметь какие-то формальные административные последствия. Я вообще просто люблю русскую искусство народное. И русскую классику. Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь. Нужно просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое», — сказал Путин в ответ на вопрос, какая его самая любимая русская песня.