Путин назвал ограничение искусства по национальному принципу «полной дурью»

«Я бы предпочёл на этот вопрос отвечать, потому что это будет иметь какие-то формальные административные последствия. Я вообще просто люблю русскую искусство народное. И русскую классику. Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь. Нужно просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое», — сказал Путин в ответ на вопрос, какая его самая любимая русская песня.
Он отметил, что и Чайковский, и Моцарт, и Шуберт, Глинка, и Лист — это люди, которые внесли колоссальный вклад в развитие мирового искусства.
«Нужно дать возможность всем людям во всем мире наслаждаться их искусством», — добавил президент.
Путин отметил, что воспитание должно основывается прежде всего на традиционных ценностях и национальной и мировой культуре, но при этом, по его мнению, чувство прекрасного «тоже воспитывается», в том числе с помощью музыки, которая является самым интернациональным видом искусства, объединяющим народы.
«Это такое искусство, которое не связано со словами, не связано с какими-то смыслами, которые выражены в письменном или устном творчестве. Это связано просто со звуком, и вот это волшебное проникновение звука прямо в сердце, без какого-то языкового сопровождения, оно чрезвычайно важно. Вот это объединяет людей» — сказал Путин.