Путин предложил Вьетнаму сотрудничество в сфере космоса

Он добавил, что страны сегодня плотно сотрудничают, в том числе в энергетике. «Но если мы говорим о перспективах нашего взаимодействия на более отдаленную историческую перспективу, надо смотреть за горизонт и выстраивать наши исследования именно по этим важнейшим направлениям, от результатов которых будет зависеть будущее не только будущее наших экономик, но и суверенитет наших государств. Вот это все должно быть в центре нашего внимания», — подчеркнул Путин.